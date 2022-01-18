ايقاف الدراسة في السعودية وأخر قرارات وزارة التعليم بشأن عودة الدراسة الحضورية 1443

أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم في المملكة السعودية جدلا واسعا بين المواطنين وبالأخص بين أولياء الأمور، وبات الجميع يبحثون عن حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية واخر قرارات وزارة التعليم، حيث كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في الساعات القليلة الماضية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حقيقة ما يتم تداوله في الكثير من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي غير الرسمية بخصوص تعليق الدراسات في مدارس المملكة، وقد أكدت نفيها تماماً لهذا الخبر اذ قرر وزير التعليم السعودي عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للحضور في المدارس بتاريخ 23 يناير 2022، وهو ما اثار غضب واعتراض الكثير من الأهالي في المملكة.

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية واخر قرارات وزارة التعليم

أصبح البحث عن حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية وآخر قرارات وزير التعليم السعودي 1443 من أهم الأمور التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة وخاصة من أولياء الأمور كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير، وعلى الرغم من كون قرار العودة الحضورية الذي أعلنته الوزارة مؤخرًا يصب في مصلحة الطلاب، إلا أنه أظهر بعض من أولياء الأمور اعتراضهم على عودة اطفالهم إلى المدرسة، وخاصة في ظل ظهور المتحور الجديد و زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الحالية ، ولكن في هذا الإطار شددت الوزارة على مدى حرصها على أمن وسلامة الطلاب ، وأكدت أن الوضع الحالي في المملكة مستقر بما يسمح بحضور الطلاب للمدارس.

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ومتابعة معكم لـ حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية واخر قرارات وزارة التعليم، فقد حددت الوزارة بعض الحالات التي يستثنى فيها تعليق الدراسة، وذلك بالإضافة إلى أنها أعطت المدارس الحق في اتخاذ قرار لتوقف الدراسة بها في حالة رصد حالات مصابة بالمدرسة، كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وعمل فحوصات pcr لجميع الموجودين في المدرسة، وقد نوهت ايضاً على ان يتم عزل الأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية لمدة عشرة أيام.