رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 التربية نتائج الثانوية العامة الكويتية عبر المربع الإلكتروني

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع اقتراب نهاية الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2022، حيث بدأت الاختبارات للثانوية العامة الكويتية، يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022 وتستمر حتي يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر للتعليم الديني، وبالنسبة للقسم العلمي والأدبي فقد بدأت يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022، وتستمر للقسم العلمي حتي يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر، وبالنسبة للقسم الأدبي تنتهي الاختبارات يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، وقد حرصت وزارة التربية الكويتية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الاختبارات، لضمان سلامة الجميع من العدوي مع متابعة لسير الامتحانات وحل المشاكل، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” في عرض المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، نضع بين أيديكم الرابط الرسمي المخصص لاستخراج نتائج الطلاب بمختلف المراحل.

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2022

الدخول على موقع المربع الإلكتروني “app.moe.edu.kw“.

الضغط على نتائج الصف الثاني عشر.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على بحث.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفصل الدراسي الأول 2022

تعمل وزارة التربية الكويتية على الانتهاء من نتائج الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول 2022، قبل نهاية شهر يناير الجاري ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة، وقد أكدت مصادر بالوزارة على أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2022، حيث يتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء من اختبارها أول بأول، فقد أكد يوسف النجار النائب الأول لرئيس الكنترول، على أن التصحيح يسير على قدم وساق للانتهاء منه ورصد الدرجات لتكون النتائج متوافرة قريباً.

موقع المربع الإلكتروني لنتائج الصف الثاني عشر الكويت

خصصت وزارة التربية الكويتية موقع المربع الإلكتروني لعرض نتائج الطلاب بمختلف المراحل.

فهو أحد أهم المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة والذي يقدم خدمات عرض النتائج بصورة سهلة وبسيطة بالرقم المدني.

كما يمكن استخراج النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية، ضمن تفعيل الموقع لتقديم مختلف الخدمات للطلاب والعاملين بالتعليم وأولياء الأمور، استكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث والتحول الرقمي الذي تسير عليها الوزارة، خاصةً بعد الوضع الوبائي الذي اجتاح العالم بسبب فيروس كوفيد 19 وزيادة الإصابات به.