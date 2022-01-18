بحصيلة قياسية جديدة.. كورونا يتوحش فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة جريغ هانت، إن هناك مؤشرات على أن معدل الإصابة فى نيو ساوث ويلز بلغ ذروته، وأن فيكتوريا تقترب من الذروة أيضا.

واستبعدت حكومة نيو ساوث ويلز العودة إلى الإغلاق لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، بينما أعلنت ولاية فيكتوريا حال الطوارئ فى مستشفيات العاصمة ملبورن، والكثير من المستشفيات الإقليمية اعتبارا من منتصف نهار الأربعاء، بسبب نقص الأطقم الطبية، وزيادة عدد المرضى.

وسجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا فى حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إذ بلغت الوفيات 74 حالة، فى الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان.