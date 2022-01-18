وداعا جاكرتا.. إندونيسيا تختار عاصمة جديدة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير التنمية الوطنية الإندونيسية سوهارسو مونوارفا، قد أعلن أن العاصمة الجديدة للبلاد التى تقرر تشييدها فى جزيرة بورنيو، ستحمل اسم "نوسانتارا". وقال مونوارفا، خلال اجتماع للجنة الخاصة لتأسيس العاصمة الجديدة بمجلس النواب وسط جاكرتا: "هذا الاسم مشهور عالميا وسهل، وهو يصف أرخبيل جمهورية إندونيسيا، وأعتقد أننا جميعا نتفق مع اسم نوسانتارا". ونوسانتارا والتى تعنى "أرخبيل"، هى اسم قديم للأرخبيل المالاوى الذى يضم إندونيسيا وبروناى وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين.

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