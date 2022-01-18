واشنطن: ملتزمون بنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية

جاء ذلك فى اتصال ثلاثى جرى بين المبعوث الأمريكى الخاص إلى كوريا الشمالية سونج كيم، ومدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشى تاكيهيرو، والممثل الكورى الجنوبى الخاص لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية نوه كيو-دوك.
وأكد الممثل الأمريكى الخاص فى الاتصال مع الممثل الخاص نوه والمدير العام فوناكوشي، مجددًا - التزام الولايات المتحدة بنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك التزامها الصارم بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.
ودعا كيم - وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء - كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار والدخول فى حوار بدلا من ذلك، مؤكدا انفتاح الولايات المتحدة المستمر على الحوار مع بيونج يانج دون شروط مسبقة.
وأكد المسؤولون الثلاثة التزامهم بمواصلة تنسيقهم الوثيق فى هذا الصدد.
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