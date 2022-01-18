كورونا في روسيا.. الوفيات دون 700 وأكثر من 31 ألف إصابة جديدة...

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 31252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 6 ديسمبر، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد 688 حالة مقابل 670 أمس.

ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 10 ملايين 865512، منها 322678 حالة وفاة، حسبما أفاد التحديث الأخير لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيانات المركز، فإن مجموع المتعافين من المرض ارتفع إلى 9 ملايين 902935 شخصا بعد تماثل 24564 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وتضاعف مؤشر الإصابات اليومية في العاصمة موسكو خلال الأسبوع الماضي ليبلغ 8342 حالة، فيما زاد عدد حالات الوفاة الجديدة بواقع حالتين مقارنة بحصيلة أمس ووصل إلى 69.

في المقابل، شهدت مقاطعة موسكو تراجعا ملحوظا في الإصابات والوفيات الجديدة من 3388 إصابة و44 وفاة أمس إلى 2754 إصابة و34 وفاة اليوم.

وحافظ الوضع الوبائي في مدينة بطرسبورغ على الاستقرار مع تسجيل 4078 إصابة و64 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 4132 إصابة و65 وفاة في إحصائية أمس الاثنين.