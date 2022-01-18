نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 موقع وزارة التربية الكويتية بالرقم المدني ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن موعد تفعيل رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول، بعد أن أوشكت الاختبارات التي تجرى الآن على الانتهاء، وسط اتخاذ تدابير صحية وقائية ضد فيروس كورونا لم تشهدها الوزارة من قبل، وكانت الوزارة قد بدأت الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية يوم الأربعاء الموافق 2021/12/29 الماضي، واستمرت حتى يوم 2022/01/10 الشهر الجاري، بينما أمتحانات التعليم الديني بدأت يوم 2022/01/06 وتستمر حتى يوم 2022/01/25 من هذا الشهر، ونحن عبر موقعكم ثقفني نترقب ظهور النتائج لنوافيكم بها على الفور، وسنقدم لكم فيما يلي الخطوات الصحيحة للاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية moe.edu.kw. أو الدخول المباشر عبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج التابع للوزارة app.moe.kw. تحديد السنة والصف المراد الاستعلام عنه نتيجة الثانوية العامة. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب الرقم المدني ورقم الجلوس. الضغط على أيقونة أستعلام لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

نتيجة الثانوية العامة الكويتية الفصل الأول

أعلنت الوزارة أن النتائج سوف يتم تصحيحها أول بأول، وسوف تعلن فور الانتهاء من الاختبارات يوم 25 من الشهر الجاري وهو أخر يوم للأمتحانات في التعليم الديني، وسوف يتم رفع النتيجة بعد هذا التاريخ مباشراً وقبل أن ينتهي شهر يناير الجاري، عبر موقع وزارة التربية الكويتية الجديد وموقع المربع الإلكتروني للنتائج التابع للوزارة، وهو موقع رسمي معتمد تم إنشاؤه خصيصاً لرفع النتائج لجميع السنوات الدراسية من خلاله.

وزارة التربية الكويتية

من أهم الوزارات في الحكومة الكويتية وتعمل بكل جهد لتطوير منظومة التعليم في الكويت، وميكنة كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية من خلال إنشاء المنصات الإلكترونية، التي يتم تقديم الخدمات من خلالها ومن أهم المنصات الإلكترونية منصة بوابة التعليم الكويتية، وهي خاصة بتقديم النتائج ويمكن تحميلها عبر الأجهزة الذكية الأندر ويد وأجهزت آيفون.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني عشر

كما ذكرنا من قبل في صدر المقال فمن المرجح أن يتم إعلان النتائج قبل نهاية هذا الشهر، ويرجح أن تعلن يوم 2022/01/26 الشهر الجاري من خلال موقع الوزارة الرسمي، بعد الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح والمراجعات النهائية حتى يأخذ كل طالب حقه كاملاً.