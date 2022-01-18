نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد ستاف المركز الصحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد ستاف المركز الصحي في السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا، وكذلك القدرة على تعديل أو إلغاء المواعيد إلكترونيًا من خلال مجموعة من الخطوات لحجز موعد ستاف المركز الصحي السعودي.

حجز موعد ستاف المركز الصحي في السعودية

حاولت وزارة الصحة السعودية تزويد المواطنين والمقيمين بمجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الفريدة ومن أبرز خدمات وزارة الصحة للمواطنين السعوديين ما يلي:

خدمات التذكير بمواعيد التطعيمات.

خدمة جدولة المواعيد.

خدمة للزوار.

خدمة التوظيف متاحة على الإنترنت.

خدمة الخرائط التفاعلية.

خدمة الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج.

خدمة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالجيش الزائر أثناء الحج.

خطوات حجز موعد ستاف المركز الصحي للموظفين

يمكن حجز موعد ستاف المركز الصحي للموظفين من خلال حجز موعد مع موظفي أحد المراكز الصحية في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

للبدء، يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الصحة السعودية مباشرة عبر الرابط المباشر.

حدد خيار دليل الخدمات الإلكترونية من القائمة المنسدلة.

حدد رمز الخدمة المحددة.

المواعيد مطلوبة للخدمة.

للوصول إلى نظام المواعيد، انقر فوق الاختيار.

يجب الوصول إلى النظام عبر الوصول الموحد الوطني.

يجب تقديم معلومات الموعد، بما في ذلك التاريخ والوقت.

اختر العيادة المرغوبة بالضغط على اسمها.

يجب تحديد أقرب تاريخ ممكن.

لتأكيد الحجز، انقر فوق الاختيار.

سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحجز.

حجز موعد ستاف المركز الصحي عبر تطبيق Mawd

بالإضافة إلى ذلك يمكن حجز موعد ستاف المركز الصحي من خلال تحديد موعد مسبقًا من خلال استخدام تطبيق المواعيد الإلكتروني من خلال تنفيذ الإجراءات التالية بالترتيب والتأكد من إدخال جميع البيانات الأساسية بشكل صحيح: