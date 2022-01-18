برنامج ريف يوضح خطوات استرجاع كلمة مرور “https://reef.gov.sa/”

برنامج دعم ريف برنامج تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية، لكي تدعم القطاع الزراعي والأسر الريفية المنتجة حيث أنها تقدم لهم الدعم بالنسبه 10 % شهريا من راس المال، ولكن لا يتجاوز قيمة الدعم للمستفيد عن 54 ألف ريال سعودي من قيمة رأس المال للمشروع، حيث أنه يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي وتحسينه لمساعدة صغار المزارعين في المعيشة، كما أنها تعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحسين هذا القطاع، ويشمل ايضاً قطاع تربية النحل و المحاصيل والفاكهة، حيث تقدم الوزارة الكثير من البرامج التطويرية والدعم المالي وغيرها، وقد أعلنت الوزاره أنه يتم استقبال طلبات في البرنامج و فحصها ويتم الموافقة على الحصول على الدعم للمستحقين فقط وشروط القبول في برنامج دعم لايف بالتفاصيل في ما يلي

خطوات استرجاع كلمة السر من حساب دعم ريف

أعلن برنامج حساب دعم ريف من خلال موقع التواصل تويتر بتغريدة تقول أنه يمكن أن يتم تسجيل الدخول عند نسيان كلمة السر من خلال الخطوات التالية

يضغط على الرابط الرسمي لبرنامج حساب دعم ريف.

ثم يقوم المواطن باختيار نسيت كلمة السر.

يكتب المتقدم رقم الهوية ورقم الهاتف الخاص به

يكتب الرمز المرئي، وبعد ذلك سوف تصل الرسالة نصية على هاتفه بكلمة المرور الجديدة

أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها، ويؤكدها مرة أخرى

ثم يضغط على حفظ.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من الدعم في برنامج دعم ريف وهي كالاتي