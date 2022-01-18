نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يوضح خطوات استرجاع كلمة مرور “https://reef.gov.sa/” في المقال التالي
برنامج دعم ريف برنامج تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية، لكي تدعم القطاع الزراعي والأسر الريفية المنتجة حيث أنها تقدم لهم الدعم بالنسبه 10 % شهريا من راس المال، ولكن لا يتجاوز قيمة الدعم للمستفيد عن 54 ألف ريال سعودي من قيمة رأس المال للمشروع، حيث أنه يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي وتحسينه لمساعدة صغار المزارعين في المعيشة، كما أنها تعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحسين هذا القطاع، ويشمل ايضاً قطاع تربية النحل و المحاصيل والفاكهة، حيث تقدم الوزارة الكثير من البرامج التطويرية والدعم المالي وغيرها، وقد أعلنت الوزاره أنه يتم استقبال طلبات في البرنامج و فحصها ويتم الموافقة على الحصول على الدعم للمستحقين فقط وشروط القبول في برنامج دعم لايف بالتفاصيل في ما يلي
خطوات استرجاع كلمة السر من حساب دعم ريف
أعلن برنامج حساب دعم ريف من خلال موقع التواصل تويتر بتغريدة تقول أنه يمكن أن يتم تسجيل الدخول عند نسيان كلمة السر من خلال الخطوات التالية
- يضغط على الرابط الرسمي لبرنامج حساب دعم ريف.
- ثم يقوم المواطن باختيار نسيت كلمة السر.
- يكتب المتقدم رقم الهوية ورقم الهاتف الخاص به
- يكتب الرمز المرئي، وبعد ذلك سوف تصل الرسالة نصية على هاتفه بكلمة المرور الجديدة
- أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها، ويؤكدها مرة أخرى
- ثم يضغط على حفظ.
شروط القبول في برنامج دعم ريف
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من الدعم في برنامج دعم ريف وهي كالاتي
- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم دائماً الزراعية محددة حسب البرنامج.
- يجب أن يكون من سكان المنطقة التي يقدمها البرنامج الدعم.
- يجب ألا يكون المتقدم يشغل أي وظيفة في القطاعات العامة والخاصة.
- أن يكون عمر متقدم أكثر من 21 عاما.
- يجب أن لا يكون دخله الشهري أكثر من 6000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يتخطى إجمالي المبلغ المقدم من برنامج دعم ريف عن 54,000 ريال سعودي
- يجب أن يقدم ما يثبت مزاولة المهنة
- أن يكون لديه حساب بنكي باسمه
- يجب أن تحصل الأسرة المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة التنمية الإجتماعية.
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