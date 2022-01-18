كيفية تثبيت GTA 5 للاندرويد كاملة بأعلى جودة جرافيك

كيفية تثبيت GTA 5 للاندرويد التي يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحميلها وتثبيتها تحديداً، لكن لا تكون لهم أي خلفية عن طريقة تحميل اللعبة وتثبيتها على الهاتف خاصةً الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد، وتعتبر لعبة حرامي السيارات أو GTA 5 لعبة شيقة استطاعت جذب الكبار والصغار للعبها، وقد أنتجتها شركة روك ستار وذلك بعد إثبات النسخ السابقة من اللعبة نجاحها الكبير، وهو الأمر المعهود في ألعاب GTA منذ ظهورها وحتى وقتنا الحاضر، تتميز لعبة GTA بأنها من سلسلة ألعاب الجريمة التي استطاعت الانتشار الواسع في العالم أجمع، تعد لعبة GTA لعبة جماهيرية ضمن ألعاب جاتا المتنوعة حيث تمتاز بأن أحداثها تدور في القرن الماضي، لذلك يسعى الكبار والصغار لتحميلها على الهاتف المحمول ولعبها.

كيفية تثبيت GTA 5 للاندرويد

لمن يريدون طريقة تحميل GTA الأصلية وبطريقة تضمن الحصول على نسخة رسمية للعبة، هناك طريقة واحدة للقيام بذلك، نتعرف عليها فيما يلي:

الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام اندرويد يتطلب الأمر الدخول على متجر جوجل بلاي.

اكتب في مربع البحث لعبة GTA v كاملة واصلية.

يقوم الموقع بفتح صفحة تحتوي على اللعبة الرسمية.

بعد ذلك قم بالضغط على أمر ” تثبيت لعبة GTA v” كاملة.

قم بالانتظار قليلاً حتى يتم أمر تثبيت اللعبة على جهازك الاندرويد.

قم بإعطاء أمر بربط اللعبة بحسابك الشخصي على الفيس بوك، حتى لا تتعرض لمشاكل محتملة خلال اللعب.

القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يعني تحميل وتثبيت اللعبة وإمكانية لعبها بطريقة مباشرة.

كيفية لعب GTA 5 للاندرويد

يلاحظ اللاعب أن اللعبة الأصلية التي تم تحميلها يكون وضوح وجودة الصورة أعلى ما يمكن، والتي يمكنه من خلالها الاستمتاع باللعبة بشكل كبير ولعبها على النحو التالي: