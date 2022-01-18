تفاصيل التداول.. كم يبلغ سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالمملكة العربية السعودية 2022

من الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية في مجال أنظمة المعلومات، هي شركة بحر العرب، والتي كانت الانطلاقة لها داخل المملكة عام 1980 ميلادي، وقد وصل رأس مالها مئة مليون ريال سعودي، فهي شركة شاملة من حيث تشغيل وتطوير وتركيب وصيانة برامج وشبكات حاسب آلي، كما أنها شركة مساهمة مدرجة سجلها التجاري برقم 1010169116، مقر شركة بحر العرب بمدينة الرياض والقطاع الرئيسي لها خدمات تقنية المعلومات، يتكون مجلس إدارة شركة بحر العرب من 8 أعضاء، المسؤول عن انتخابهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن الثلاثة سنوات، وفي مقالنا اليوم نوضح لكم كم يبلغ سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالمملكة العربية السعودية 2022 وتفاصيل التداول.

خدمات شركة بحر العرب بالمملكة

تقوم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات داخل المملكة العربية السعودية بعدة خدمات وتقوم على تنفيذ عدد من الأغراض وهي:

تقوم الشركة بالتجارة في الآلات والأجهزة المكتبية وأجهزة الحاسب الآلي بالتجزئة والجملة، وأيضا المعدات الطبية وتوفير قطع غيارها وكذلك صيانتها.

تعمل أيضا على إصلاح المركبات ذات المحركات، بالإضافة إلى الدراجات النارية.

كما تقوم الشركة ببيع الحواسيب والمعدات اللازمة الحواسيب والبرمجيات.

توفر الشركة أيضا بيع معدات الاتصالات بالتجزئة للبرمجيات وبيعها في المتاجر المخصصة لها.

تمد الشركة شبكات الحاسب الآلي وتوفر صيانتها.

تتيح أيضا خدمات التسويق للغير.

تقوم بتنفيذ الأعمال الإلكترونية.

تخدم الوكالات التجارية.

توفر شركة بحر العرب التدريب والتعليم عن بعد بالإضافة إلى تنفيذ المراكز الخاصة بالتدريب و صرف شهادات للمتدربين.

لها دور أيضا في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وتوفر الخدمات الخاصة بها.

تسهم في إنتاج واستيراد وتوزيع البرامج الخاصة بالحاسب.

تساعد في الصناعات التحويلية.

سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات

يصل سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالمملكة العربية السعودية إلى 194,60 ريال سعودي، و جاءت تفاصيل السهم كالتالي:

مؤشرات شركة بحر العرب

تعد شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالمملكة، من الشركات التي لها نشاط كبير بالسوق السعودي، وجاءت المؤشرات كالتالي: