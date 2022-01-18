نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد البنك المركزي السعودي، يقدم البنك المركزي السعودي الآن خدمة حجز المواعيد على موقعه الإلكتروني، مما يسمح للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات فرع البنك لترتيب موعد لزيارة الموقع الذي يختارونه، هذا كجزء من جهود المملكة الوقائية، وهذا يمكن للعميل الوصول إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنت وبدون ازدحام أمام مكاتب خدمة العملاء تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المستقبلية بعد الأحداث الأخيرة من تفشي لفيروس “كورونا.

حجز موعد البنك المركزي السعودي

يمكن إجراء المواعيد مع البنك المركزي السعودي للمستفيدين من خلال بضع خطوات بسيطة عبر موقع البنك الإلكتروني باتباع الخطوات التالية.

أدخل رابط موقع البنك المركزي السعودي.

انقر فوق حجز موعد من الواجهة.

حدد الوقت الأنسب لزيارة الفرع.

بالإضافة إلى ذلك، حدد الفرع الذي ترغب في زيارته.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بجهة الاتصال.

أدخل جميع المعلومات ذات الصلة بالموعد.

بعد الانتهاء من الموعد، قم بتأكيده بالضغط على الحجز.

ستظهر أمامك بطاقة موعدك مع جميع البيانات؛ اطبعها واحتفظ بها معك عندما تذهب إلى الموعد.

رقم الهاتف المجاني للبنك المركزي السعودي

يقدم البنك المركزي السعودي خدمة عملاء متكاملة لعملائه، حيث يتلقى مكالمات من العملاء في جميع أنحاء المملكة على مدار 24 ساعة في اليوم، وتوضيح المخاوف المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية للبنك،

فضلاً عن البحث عن حلول مقبولة لمشاكل البنك الموثقة. قد يواجه العميل صعوبات، وفي هذه الحالة يمكنه الاتصال بخدمة العملاء والمساعدة الفنية بالبنك عبر القنوات التالية:

عن طريق الاتصال برقم الهاتف المجاني للبنك 8001256666.

تواصل معنا عبر الفاكس 0114662746.

اتصل بالمصرف عبر البريد الإلكتروني.

الحجز من خلال التطبيقات

يقدم البنك المركزي السعودي لعملائه تطبيقًا إلكترونيًا للهاتف المحمول يمكن تنزيله على هواتفهم ويتيح الوصول إلى الخدمات المالية المتاحة على موقع البنك الإلكتروني من خلال رابط تطبيق Android، حيث أن البرنامج متوافق مع مجموعة متنوعة من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، بما في ذلك Android وiPhoneمن خلال النقر على الروابط التالية