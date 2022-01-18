طريقة تسجيل الدخول إلي منصة زراعي نحال لعام 2022

بوابة زراعي التابعة للناحلين أطلقت من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث إن الغرض من إنشاء هذه المنصة تقديم الخدمات للمزارعين وأيضا لديهم ثروة حيوانية، بالإضافة إلى أن المنصة تساعد في إصدار تصاريح متعلقة بالمناحل بشكل رقمي الأوراق الخاصة بترخيص منحل أو نقل منحل، وسنتناول في هذا التقرير طريقة تسجيل الدخول إلى منصة زراعي نحال لعام 2022.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة زراعي

يمكن للأشخاص الذين لديهم حساب سابق تسجيل الدخول على المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة الرابط الرسمي الخاص ببوابة زراعي. اكتب اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك. وادخل كلمة السر في الخانة المخصصة لذلك. الخطوة الأخيرة انقر على أيقونة تسجيل الدخول. يمكن للمزارع استخدام الخدمات المتاحة على المنصة كخدمة طلب ترخيص أو رخصة خاصة بنحال والكثير من الخدمات الآخرى.

طريقة تسجيل مستخدم جديد إلي منصة زراعي

لمن يرغب من المزارعين في الاستفادة من المنصة زراعي، فعليه إنشاء حساب جديد باتباع هذه الخطوات:

يتم الانتقال إلى موقع بوابة زراعي كما ذكرنا سابقا. انقر على خيار طلب الخدمة. ثم اختر أيقونة التسجيل مستخدم جديد. اكتب اسم المستخدم أو رقم البطاقة الوطنية أو رقم السجل التجاري ويجب أن يكون صالح وساري. اكتب كلمة المرور ثم ادخل عنوان البريد الإلكتروني واكتب رقم الجوال. وانقر على زر إنشاء حساب. وبذلك تكون قد أتممت إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمات المقدمة على المنصة.

كيفية استخراج ترخيص منحل