وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رقم سكني المجاني خدمة العملاء وشروط البرنامج وخطوات التسجيل فيه؛ لكي يتمكن المواطنين على الأراضي الحجازية من تقديم الشكاوى والاستفسارات عن طريق فريق خدمة العملاء، وبرنامج سكني عبارة عن مبادرة قامت بإطلاقها وزارة الإسكان بالمملكة من أجل تحقيق عدة أهداف كان من أبرزها توفير السكن اللازم لجميع مواطني المملكة وتكون بأسعار قليلة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى، عن طريق برنامج سكني يمكن للمواطن تقسيط سعر الوحدة التي يريدها بدون تطبيق فوائد عليه، لكن بشرط أن يتحقق فيه كافة الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية.

برنامج سكني

أطلقته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق أهداف عديدة تخدم المواطنين، ومن بين تلك الخدمات أنه وفر للمواطن شراء الأرض والبناء عليها أيضا، وذلك يكون بإشراف من صندوق التنمية العقارية لكونه المسؤول عن التمويل اللازم تقديمه، كما يهدف البرنامج أيضا إلى تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التطوير والنهوض بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية.

رقم سكني المجاني خدمة العملاء

وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رقم موحد مجاني لخدمة العملاء وهو التالي 199090، حتى يتمكن كافة العملاء من تقديم استفساراتهم التي تخص الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن طريق هذا الرقم على مدار اليوم وبشكل مجاني بدون رسوم.

شروط التقديم في برنامج سكني بالمملكة

قامت وزارة بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط يلزم استيفاؤها في المستفيد من برنامج سكني وهي:

أن تكون جنسيته سعودية.

يشترط أن يكون المستفيد من برنامج سكني عائل للأسرة من أجل استحقاقه حصوله على الدعم السكني.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم خمسة وعشرون عامًا.

يشترط عدم استفادة المتقدم سابقاً بأي شكل من برنامج سكني.

عدم امتلاكه أي عقار أو وحدة سكنية للاسرة، المقصود عدم قدرتها على شراء أي عقار.

التسجيل في سكني

وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسجيل في برنامج سكني إلكترونيًا باتباع ما يلي: