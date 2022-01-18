طريقة تحميل تاور كرافت 2022 على الهاتف الأندرويد

طريقة تحميل تاور كرافت 2022 اللعبة التي أثارت اهتمام الكثيرين وسعوا إلى معرفة طريقة تحمليها ولعبها، حيث تساعد هذه اللعبة على التفكير والتأمل بطريقة كبيرة، لذلك يحرص الآباء على تعليم أطفالهم هذه اللعبة، هذا العام شهد نزول إصدار جديد من تاور كرافت، ويرغب في معرفة طريقة تحميلها الكثير من الأشخاص، تعتمد لعبة تاور كرافت في الأساس على بناء برج عبر رص أحجار فوق بعضها البعض، وتقوم اللعبة بوضع شكل معين يقوم اللاعب بالسعي إلى تطبيقه بشكل صحيح، يبدأ اللعب بتشكيل برج صغير وصولاً إلى ناطحة سحاب عملاقة، وقد استطاعت اللعبة استحواذ اهتمام أكثر من 10 ملايين لاعب قاموا بإجراء تثبيت للعبة، تتميز هذه اللعبة بأنها مناسبة لكافة الأعمار التي تبدأ من سن 3 سنوات.

لعبة تاور كرافت

قام العديد من الأشخاص بتشبيه لعبة تاور كرافت بلعبة ماين كرافت، حيث تقوم لعبة تاور كرافت بوضع أساس مشابه للعبة ماين كرافت:

تمنح لعبة تاور كرافت الحرية المطلقة للاعب في بناء برج قصير أو برج عملاق حسب أو ناطحة سحاب حسب الرغبة.

يمنح اللاعب فرصة اختيار مواد البناء التي سوف يستخدمها في عملية البناء.

تعتبر أنت أيها اللاعب رئيس نفسك في هذه اللعبة، فأنت من تضع التصميم وأنت من تختار كيفية البناء والمواد المستخدمة كما أشرنا.

تسمح لك اللعبة باختيار المظهر الخارجي النهائي الخاص بالبناء.

يمكن للاعب اختيار مظهر مختلف لكل طابق من طوابق البناء.

يسمح للاعب برص الأحجار المستخدمة في البناء بالطريقة التي يرغب بها.

يمكنك ربح مبلغ مالي من خلال اللعب وخاصة عندما يتحسن مستواك في اللعب والبناء.

طريقة تحميل تاور كرافت 2022

يمكن للمستخدم الراغب في تحميل تاور كرافت الدخول على متجر جوجل بلاي، ثم كتابة تحميل تاور كرافت 2022، حيث أن هذه اللعبة تمتاز بـ: