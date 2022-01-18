عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أقوي مشروب لطرد البلغم وعلاج البرد وتقوية المناعة في يومين فقط

هذه الأيام نظرا لبرودة الجو فيكثر من نزلات البرد واﻹنفلونزا، والكثير من الأشخاص يبحثون في جميع المواقع عن طرق للتخلص من هذه المشكلة نهائيا،ً ولذا فسوف نقدم لكم وصفة فعالة للتخلص من الإنفلونزا وتقوية جهاز المناعة، وهذه الوصفة تتميز بخصائصها الجبارة والمذهلة في علاج الالتهابات، وتعتبر من أهم الوصفات للقضاء على البكتيريا، وتعالج أمراض وأعراض البرد، وليس لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان العامة، لأنها تحتوي على مواد طبيعية، لا تؤثر بأي ضرر على صحة الإنسان.

علاج نزلات البرد

تحتوي هذه الوصفة على خليط من الزنجبيل، وعشبه الملاك، وعسل النحل الطبيعي، وعشبه إستراجالوس، من الأعشاب الصينية التي تدخل في الطب الصيني، وعشبة الملاك تعالج أمراض الجهاز التنفسي، والزنجبيل يحتوي على مضادات الالتهابات، وبالتالي يعمل على تنشيط الجهاز المناعي، وتخفيف ألم العضلات، وكل ما نحتاجه هذه المكونات: جذر عشبه الملاك، نصف أوقية بابونج مجفف، ملعقة صغيرة من قشر البرتقال، ملعقة من حبة الهيل، ملعقة من عسل النحل، جذر عشبه إستراجالوس، ملعقة من الزنجبيل المجفف، عصا قرفة، ماء مغلي.

تقوية المناعة

كل ما نفعله نقوم بوضع الماء المغلي في وعاء ونقوم بوضع العسل معه، وتقليبه جيدا حتى تمام ذوبان العسل، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات مع العسل والماء وتقلبهم، ونقوم بصب الخليط في زجاجة محكمة الغلق ونضعها في مكان دافئ ومظلم، ونتركه لمدة ثلاثة أسابيع، ويجب رج الزجاجة يومياً، وبعد مرور هذه المدة نقوم بتصفية المشروب بإستخدام قطعة قماش، ثم نقوم بإضافة بضع قطرات من المشروب مع الشاي، أو نتناول بضع قطرات منه على الريق، ويجب على النساء الحامل والمرضعات عدم إستخدام هذه الخلطه نهائياً.