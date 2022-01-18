ريال مدريد يعلن وفاة "أسطورة الجبهة اليسرى"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو "باكو" خينتو، الذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخه والفائز ببطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا، عن عمر 88 عاما.
وبدأ خينتو مسيرته في ريسنغ سانتندير، وانضم إلى ريال مدريد عام 1953، وقضى 18 عاما في العاصمة الإسبانية حتى اعتزاله في 1971.
وخاض الجناح الأيسر 600 مباراة مع النادي، وسجل 182 هدفا.
ويبقى خينتو اللاعب الوحيد الفائز بـ6 ألقاب لكأس أوروبا، كما توج أيضا بلقب الدوري 12 مرة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا ولقب وحيد لكأس "إنتركونتيننتال"، خلال مسيرته مع ريال مدريد.
وقال النادي في بيان: "خالص المواساة لزوجته ماري لوز ونجليه فرانشيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا، وجميع أقاربه وزملائه وأحبابه".
ولعب خينتو 43 مباراة مع إسبانيا، ومثل بلاده في كأس العالم عامي 1962 و1966، وتوج مع المنتخب بلقب بطولة أوروبا عام 1964.
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