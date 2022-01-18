بشرى سارة.. فعالية لقاح سبوتنيك V ضد أوميكرون تصل إلى 75 %

جدة - نرمين السيد - وقال ألكسندر جينسبرج رئيس مركز جماليا الروسى -خلال مؤتمر صحفى، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء- إن: "فعالية لقاح "سبوتنيك فى" بالنسبة لسلالة أوميكرون 75%"، مضيفا أن مستوى الحماية ضد أوميكرون تزداد إلى 100% إذا تلقى الشخص جرعة معززة من سبوتنيك لايت خلال ستة أشهر، ولكنها تنخفض إلى 56-57% ما لم يتم إعادة التطعيم.

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