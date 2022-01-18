شركات الطيران الأمريكية تحذر من كارثة بسبب شبكات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - حذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى، أمس الإثنين، من اضطرابات كارثية فى قطاعى النقل والشحن حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، والمقرر البدء به غدًا الأربعاء، دون وضع ضوابط لمحطات الارسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.





وكانت شركتا "فيرايزون" و"آى تى أند تى" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سى-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران الأمريكية ومصنعى الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التى تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال رؤساء الشركات فى رسالة إلى وزير النقل الأمريكى، بيت بوتيدجيج، ومسؤولين آخرين: "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس فى كل مكان فى البلاد، باستثناء مسافة ميلين تقريبًا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية (أف دى آى) فى 19 يناير 2022".

كما حذرت الرسالة من "كارثة اقتصادية" فى حالة استمرار شركتى "فيرايزون" و"آى تى أند تى" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، أول أمس الأحد، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرًا بتداخل الترددات من أصل 88".

فيما تتخوف شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات لجميع المطارات يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة، بينها وقف آلاف الرحلات، ما يعنى وقف الحركة التجارية فى البلاد.

ودعت الرسالة السلطات الأمريكية إلى "اتخاذ أى إجراء ضرورى لضمان عدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جدًا من مدارج المطارات، الى أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان، ودون حدوث اضطرابات كارثية".

وبحسب الوكالة الفرنسية، وقع على الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران "أمريكان" و"يونايتد" و"دلتا" و"ساوث وست"، بالإضافة إلى عملاقى الشحن "فيديكس" و"يو بى إس".

وكانت شركتا "فيرايزون" و"آى تى أند تى" حازتا على عقود بمليارات الدولارات لتشغيل شبكات الجيل الخامس فى الولايات المتحدة، إلا أنه تم إرجاء إطلاق المشروع مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعى الطائرات.

وفى حال لم يتم التوصل لاتفاق مع شركات الطيران أو تجميد الهيئات الفيدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطنى، غدًا الأربعاء.