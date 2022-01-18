المحافظة روبرتا ميتسولا.. رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكان ساسولى الذى توفى عن عمر ناهز 65 عاما قد أشار بالفعل إلى أنه لا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه. وتنتمى ميتسولا 43 عاما إلى حزب الشعب الأوروبى (يمين الوسط)، وانتخابها تكون بذلك أصغر شخص يشغل هذا المنصب فى تاريخ البرلمان وثالث امرأة تتولى المنصب.

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