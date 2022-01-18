رئيس كوريا الجنوبية يصل الرياض فى مستهل جولة شرق أوسطية

جدة - نرمين السيد - واستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكورى الجنوبى، حيث جرت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى السلام الملكى، وفقا لما أوردته قناة "السعودية" الإخبارية.

تأتى الزيارة المرتقبة للرئيس "مون" إلى المملكة بدعوة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وتعد هذه هى المرة الأولى منذ سبع سنوات التى يزور فيها رئيس كورى جنوبى المملكة.

ومن المقرر أن يناقش ولى العهد مع الرئيس الكورى سبل توسيع نطاق التعاون الثنائى بين البلدين، والمجالات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين.