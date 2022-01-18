جدة - نرمين السيد - واستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكورى الجنوبى، حيث جرت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى السلام الملكى، وفقا لما أوردته قناة "السعودية" الإخبارية.
تأتى الزيارة المرتقبة للرئيس "مون" إلى المملكة بدعوة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وتعد هذه هى المرة الأولى منذ سبع سنوات التى يزور فيها رئيس كورى جنوبى المملكة.
ومن المقرر أن يناقش ولى العهد مع الرئيس الكورى سبل توسيع نطاق التعاون الثنائى بين البلدين، والمجالات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كوريا الجنوبية يصل الرياض فى مستهل جولة شرق أوسطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.