جدة - نرمين السيد - قررت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، سحب دبلوماسييها من سفارتها فى أوكرانيا بشكل تدريجى، حيث طلبت من دبلوماسييها الاستعداد للمغادرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسحب دبلوماسييها من سفارتها بأوكرانيا تدريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.