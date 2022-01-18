نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار 2022 .. حاسبة التمويل العقاري في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار 2022 .. حاسبة التمويل العقاري - ثقفني
تمويل الراجحي العقاري ، حيث يقدم لك مصرف الراجحي تمويلًا شخصيًا لشراء منزل أو فيلا ، حيث أعلن مصرف الراجحي عن تمويل سهل بالتقسيط لشراء منزل أو فيلا ، بينما قدم مصرف الراجحي تمويلًا جديدًا يناسب جميع الفئات الاجتماعية داخل المملكة. من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على الروابط الخاصة بالتقدم للحصول على تمويل شراء المساكن ، بالإضافة إلى مزايا التمويل العقاري وما يجب عليك الوفاء به للحصول على تمويل سهل.
تمويل الراجحي العقاري والنسبة التي يتضمنها
- يبلغ معدل التمويل العقاري ما يقارب 4.25٪ سنويا ولمدة 20 عاما بمعدلات ثابتة وأرقام تقريبية
- يبلغ معدل التمويل السنوي للسنوات الخمس الأولى من معدل “الخمس سنوات” الثابت على مدار 30 عامًا حوالي 3.25٪ ، ويخضع لمراجعة كل ثلاث سنوات
- من المهم ملاحظة أنها أرقام تقريبية وليست ثابتة.
تقديم طلب للحصول على تمويل العقارات للراجحي
- اولا يجب فتح حساب مع مصرف الراجحي
- يجب أيضًا تحويل الراتب إلى حساب شخصي في مصرف الراجحي
- استكمال طلب التمويل وإحضار المستندات المطلوبة من قبل البنك
- توقيع العقد بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الراجحي.
رابط حساب التمويل العقاري عبر حاسبة الراجحي
- أولاً ، علينا إدخال حاسبة الرهن العقاري في الخطوة الأولى
- ثم نختار قطاع العمل سواء كان قطاع شبه حكومي أو خاص أو حكومي أو مؤسسات كبيرة
- نضع العمر الذي يتقدم فيه العملاء للحصول على التمويل
- في المربع التالي نختار الفترة التي تناسب العميل حيث يمكن أن تكون من سنة إلى 20 سنة
- في المربع التالي نقوم بإدخال الراتب الشهري الإجمالي
- ثم نضع سعر بيع العقار بالريال السعودي في الخانة التالية
- ثم نضغط على كلمة “حساب”
- ننتظر لحظة ونوضح لنا التفاصيل التي نحتاجها حول صافي قيمة التمويل وهامش الربح السنوي وما إلى ذلك.
مستندات التمويل العقاري اللازمة
- يجب عليك إحضار نسخة من بطاقة هوية سارية المفعول
- إصدار خطاب تعريف لمنشأة الأعمال ومصدق من غرفة تجارية خاصة
- طلب تعبئة استمارة تمويل
- سعر المنزل
- نسخة من رخصة البناء
- ارسم موقع المنزل
- نسخة من السند بشرط أن يكون مستقلاً عن الطرفين
- أكمل بيان الفحص.
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