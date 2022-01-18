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تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار 2022 .. حاسبة التمويل العقاري

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عمر شويل - جدة تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار 2022 .. حاسبة التمويل العقاري - ثقفني

تمويل الراجحي العقاري ، حيث يقدم لك مصرف الراجحي تمويلًا شخصيًا لشراء منزل أو فيلا ، حيث أعلن مصرف الراجحي عن تمويل سهل بالتقسيط لشراء منزل أو فيلا ، بينما قدم مصرف الراجحي تمويلًا جديدًا يناسب جميع الفئات الاجتماعية داخل المملكة. من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على الروابط الخاصة بالتقدم للحصول على تمويل شراء المساكن ، بالإضافة إلى مزايا التمويل العقاري وما يجب عليك الوفاء به للحصول على تمويل سهل.

تمويل الراجحي العقاري والنسبة التي يتضمنها

  • يبلغ معدل التمويل العقاري ما يقارب 4.25٪ سنويا ولمدة 20 عاما بمعدلات ثابتة وأرقام تقريبية
  • يبلغ معدل التمويل السنوي للسنوات الخمس الأولى من معدل “الخمس سنوات” الثابت على مدار 30 عامًا حوالي 3.25٪ ، ويخضع لمراجعة كل ثلاث سنوات
  • من المهم ملاحظة أنها أرقام تقريبية وليست ثابتة.

تقديم طلب للحصول على تمويل العقارات للراجحي

  • اولا يجب فتح حساب مع مصرف الراجحي
  • يجب أيضًا تحويل الراتب إلى حساب شخصي في مصرف الراجحي
  • استكمال طلب التمويل وإحضار المستندات المطلوبة من قبل البنك
  • توقيع العقد بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الراجحي.

رابط حساب التمويل العقاري عبر حاسبة الراجحي

  • أولاً ، علينا إدخال حاسبة الرهن العقاري في الخطوة الأولى
  • ثم نختار قطاع العمل سواء كان قطاع شبه حكومي أو خاص أو حكومي أو مؤسسات كبيرة
  • نضع العمر الذي يتقدم فيه العملاء للحصول على التمويل
  • في المربع التالي نختار الفترة التي تناسب العميل حيث يمكن أن تكون من سنة إلى 20 سنة
  • في المربع التالي نقوم بإدخال الراتب الشهري الإجمالي
  • ثم نضع سعر بيع العقار بالريال السعودي في الخانة التالية
  • ثم نضغط على كلمة “حساب”
  • ننتظر لحظة ونوضح لنا التفاصيل التي نحتاجها حول صافي قيمة التمويل وهامش الربح السنوي وما إلى ذلك.

مستندات التمويل العقاري اللازمة

  • يجب عليك إحضار نسخة من بطاقة هوية سارية المفعول
  • إصدار خطاب تعريف لمنشأة الأعمال ومصدق من غرفة تجارية خاصة
  • طلب تعبئة استمارة تمويل
  • سعر المنزل
  • نسخة من رخصة البناء
  • ارسم موقع المنزل
  • نسخة من السند بشرط أن يكون مستقلاً عن الطرفين
  • أكمل بيان الفحص.

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