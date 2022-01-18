تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار 2022 .. حاسبة التمويل العقاري

تمويل الراجحي العقاري ، حيث يقدم لك مصرف الراجحي تمويلًا شخصيًا لشراء منزل أو فيلا ، حيث أعلن مصرف الراجحي عن تمويل سهل بالتقسيط لشراء منزل أو فيلا ، بينما قدم مصرف الراجحي تمويلًا جديدًا يناسب جميع الفئات الاجتماعية داخل المملكة. من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على الروابط الخاصة بالتقدم للحصول على تمويل شراء المساكن ، بالإضافة إلى مزايا التمويل العقاري وما يجب عليك الوفاء به للحصول على تمويل سهل.

تمويل الراجحي العقاري والنسبة التي يتضمنها

يبلغ معدل التمويل العقاري ما يقارب 4.25٪ سنويا ولمدة 20 عاما بمعدلات ثابتة وأرقام تقريبية

العقاري ما يقارب 4.25٪ سنويا ولمدة 20 عاما بمعدلات ثابتة وأرقام تقريبية يبلغ معدل التمويل السنوي للسنوات الخمس الأولى من معدل “الخمس سنوات” الثابت على مدار 30 عامًا حوالي 3.25٪ ، ويخضع لمراجعة كل ثلاث سنوات

للسنوات الخمس الأولى من معدل “الخمس سنوات” الثابت على مدار 30 عامًا حوالي 3.25٪ ، ويخضع لمراجعة كل ثلاث سنوات من المهم ملاحظة أنها أرقام تقريبية وليست ثابتة.

تقديم طلب للحصول على تمويل العقارات للراجحي

اولا يجب فتح حساب مع مصرف الراجحي

يجب أيضًا تحويل الراتب إلى حساب شخصي في مصرف الراجحي

استكمال طلب التمويل وإحضار المستندات المطلوبة من قبل البنك

توقيع العقد بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الراجحي.

رابط حساب التمويل العقاري عبر حاسبة الراجحي

أولاً ، علينا إدخال حاسبة الرهن العقاري في الخطوة الأولى

في الخطوة الأولى ثم نختار قطاع العمل سواء كان قطاع شبه حكومي أو خاص أو حكومي أو مؤسسات كبيرة

نضع العمر الذي يتقدم فيه العملاء للحصول على التمويل

في المربع التالي نختار الفترة التي تناسب العميل حيث يمكن أن تكون من سنة إلى 20 سنة

في المربع التالي نقوم بإدخال الراتب الشهري الإجمالي

ثم نضع سعر بيع العقار بالريال السعودي في الخانة التالية

ثم نضغط على كلمة “حساب”

ننتظر لحظة ونوضح لنا التفاصيل التي نحتاجها حول صافي قيمة التمويل وهامش الربح السنوي وما إلى ذلك.

مستندات التمويل العقاري اللازمة