نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر والسودان في دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستواجه مصر نظيرتها السودان خلال مباراة مهمة وقوية وذلك في ختام دور المجموعات على أرض ملعب أحمدو أهيدجو وذلك يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس وتمام الساعة التاسعة في القاهرة والأردن والعاشرة في مكة المكرمة والساعة 11 بكل من الإمارات ودبي وأبو ظبي، تأتي تلك المباراة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2021-2022 في جولتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها الكاميرون، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة منتخب مصر عبر القنوات الناقلة في كافة أنحاء العالم مجانا تابعونا.

مباراة مصر والسودان

ينتظر العديد من محبين الكرة المستديرة بفارغ الصبر المباراة التي سوف تدار بين بلدين من أقوي البلاد الأفريقية على الإطلاق في الملعب الكروي، حيث تعد تلك المباراة من المباريات المنتظرة للشعب المصري العريق ولديهم ثقة كبيرة في فريقهم، وقد توقع عدد من المشجعين فوز المنتخب المصري على السوداني ولكن في النهاية الملعب هو الفاصل بين تلك التوقعات.

القنوات التي تعرض مباراة مصر والسودان

سنقدم لكم القنوات التي سيتم من خلالها بث موعد مباراة منتخب مصر والسودان والقنوات الناقلة، حيث بحث العديد من مشجعين عن القنوات التي تقوم بعرض المباريات الرياضية حصريا وبث مباشر، ولذا خلال السطور القادمة سيكون عليك استكمال المقال لضبط الرسيفر الخاص بك في المنزل على القمر الصناعي الخاص بالقناة الفضائية، وكما أعلنت الجهات المسؤولة عن الموعد الخاص بالمباراة والذي سيكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، ومن ضمن هذه القنوات هي:

تردد قناة Bein Sport Open

التردد: 12604.

معدل استقطاب الموجة الأفقية.

ويكون معدل ترميز 27500.

افضل معدل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة نقل البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بين سبورت تو

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

ترتيب مجموعة مصر

من المعروف لنا جميعا أن مباراة منتخب مصر مع منتخب نتيجريا انتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف، وفي المباراة الثانية لمنتخب مصر أمام منتخب غنينا بيساو حصلت مصر على الثلاث نقاط بالفوز بهدف محمد صلاح، وعلى ذلك يكون ترتيب المجموعة قبل اللقاء الثالث لكل الفرق في هذه المجموعة: