رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 الدورة التكميلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردن قريباً

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 الدورة التكميلية بدأ نحو 95 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع أنتهاء الامتحانات في البحث عن الرابط ومعرفة موعد إعلان النتائج الرسمي من قبل الوزارة، التي سبق وأن أعلنت على لسان المتحدث الرسمي للوزارة، أن النتائج سوف تعلن قبل منتصف فبراير القادم على أقصى تقدير نظراً للمراحل المتعددة التي تمر بها عملية التصحيح، والتي تصل إلي 13 مرحلة لضمان التأكد من صحة الدرجات التي حصل عليها كل طالب، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة استخراج النتيجة والموقع الرسمي الخاص برفع النتائج، وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية

أولاً الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo. أو موقع نتائج التوجيهي المباشر. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وكافة البيانات. أخيراً أنقر على أيقونة عرض النتيجة ليتم إظهار النتائج من نسبة نجاح ودرجات.

موقع نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2022

يتم رفع النتائج دائماً لجميع المراحل التعليمية عبر رابط الوزارة الرسمي المعتمد، بعد أن يفرغ السيد وزير التربية والتعليم الأردني من المؤتمر الصحفي الذي يسبق فتح الموقع أمام الطلاب، والذي يتم الإعلان فيه عن النسبة العامة للنجاح في مختلف الشعب العلمية والأدبية والتعليم المهني، ويتم أثناء المؤتمر الصحفي أيضاً إعلان أسماء الطلبة الأوائل في كل شعبه على حدا، ثم ترفع النتائج بعدها مباشراً.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

ألأعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السيد / أحمد المساعفة، أن الفصل الدراسي الثاني لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن شكل الدراسة به، والتي ستتحدد بناءً على منحنى الإصابات في الفترة القادمة خلال الأسبوعين القداميين، وقال أن السيد وزير التربية والتعليم / وجيه عيسى، لديه أكثر من اختيار أما التأجيل لفترة محددة، أو اعتماد الدراسة عن بعد أو جعل الدراسة على فترتين في الأسبوع.

الثانوية العامة الأردنية 2022