نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك سعود 1443 تخصصات مختلفة بالرياض وجدة careers.ksau-hs.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف جامعة الملك سعود 1443 من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل، وذلك بعد إعلان جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر عدد من الوظائف في مختلف التخصصات بالرياض وجدة، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل وتتوافر به شروط التقديم، سرعة تجهيز كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد، وسوف يكون التسجيل إلكتروني من خلال موقع الجامعة الإلكتروني careers.ksau-hs.edu.sa.

وسوف تقوم اللجنة المختصة بفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة لترشيح من تتوافر فيه الشروط ترشيحاً مبدئياً واستبعاد من لا تتوافر به الشروط، وجدير بالذكر أن المفاضلة والاختيار بين المتقدمين سوف يكون بمنتهى الشفافية، وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجامعة، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نتعرف على رابط تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وما هي الوظائف المطلوبة وشروطها وموعد ورابط التسجيل.

رابط تقديم وظائف جامعة الملك سعود 1443

سوف يكون التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الإلكتروني.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “الوظائف المطلوبة” واختيار وظيفة واحدة من الوظائف المتاحة.

إرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة والمطلوبة.

النقر على أيقونة “إرسال”.

الوظائف المطلوبة وشروطها

مهندس ثاني خدمة الرعاية الصحية “جدة”:

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة الكهربائية.

– خبرة في صيانة المعدات الطبية لا تقل عن 3 سنوات.

مراقب خدمات ثاني جدة:

حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات التالية (إدارة الأعمال، السلامة المهنية).

خبرة لا تقل عن 2 سنتين في مجال العمل.

مراقب ثاني خدمات التغذية “جدة”:

– درجة البكالوريوس في تخصص الصحة العامة، علوم التغذية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن عام في مجال الغذاء ومعايير السلامة الغذائية.

أخصائي عمليات التجارب ثاني “جدة”:

درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الطبية الحيوية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال تشغيل معدات المحاكاة السريرية.

معلم التجارب الإكلينيكية ثاني “جدة”:

– بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تشغيل معدات المحاكاة السريرية.

أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي “الرياض”:

– بكالوريوس الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

مراجع السياسات “الرياض”:

– بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات التالية (إدارة أعمال، الإدارة العامة، تخصصات الطب، العلوم الصحية، القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.