أخبار اليمن : 23 شهيداً وجريحاً بصنعاء و49 غارة على 6 محافظات

23 شهيداً وجريحاً بصنعاء و49 غارة على 6 محافظاتاستشهد وأًصيب 23 مواطناً في غارات لطيران العدوان السعودي على أمانة العاصمة، واستمرت الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران أكثر من 49 غارة على 6 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني باستشهاد 12 مواطناً وإصابة 11 آخرين بينهم نساء وأطفال وتدمير 5 منازل تدميراً كلياً وتضرر العشرات، جراء غارات لطيران العدوان على الحي الليبي بمديرية معين في أمانة العاصمة، واستهدف بغارتين غارتين حديقة 21 سبتمبر في الأمانة.

وأكد المصدر أن الطيران المعادي عاود شن غارتين على الكلية الحربية، وغارتين على مبنى مجلس النواب في شارع الستين الغربي بأمانة العاصمة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بالحديدة، بينها 4 غارات لطيران حربي على الجراحي والجبلية وتحليق 6 طائرات حربية في أجواء الجبلية والجراحي ومقبنة وحيس و4 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات في الجبلية، و35 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 210 قذائف و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف مدينة ذمار بغارة وشن 3 غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش بالمنار وبيت الكوماني بمديرية عنس، وغارة على أبراج الاتصالات في جبل الضيق بجهران.

وأشار إلى أن الطيران شن 3 غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، و4 غارات على مديرية عين بمحافظة شبوة، وغارة على مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

ولفت المصدر أن الطيران المعادي شن 24 غارة على مديريتي حريب والجوبة، و7 غارات على مديرية الوادي وغارة على مديرية صرواح بمأرب، وغارتين منطقة طيبة الاسم في الأجاشر قبالة نجران.