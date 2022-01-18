الرئيس العراقى: أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس العراقى مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أدان برهم صالح الاعتداء على دولة الإمارات.
واضاف: أن مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية العلاقات مع دولة الإمارات.
ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بموقف العراق الداعم للإمارات.. معربا عن تقديره للجهود التى يبذلها العراق فى سبيل إرساء السلام فى ربوع المنطقة.
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