التحالف ينفذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الحوثى فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان، إن الضربات أسفرت عن تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبى شعيب بصنعاء. كما أكد أن الموقف العملياتى يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد، وطالب أهالى صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثى حرصا على سلامتهم.

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