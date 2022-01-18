وزير الخارجية اليمنى: استهداف الحوثى لمطار أبوظبى والسعودية تصعيد خطير

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استهداف مليشيا "الحوثي" لمطار أبوظبى أمس الإثنين، وللأراضى السعودية بطائرات مسيرة بأنه "تصعيد خطير" يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمى خدمة للأجندات الإيرانية، داعيا إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف دولى ضد هذه السلوكيات.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، حيث بحثا آخر التطورات فى الشأن اليمنى والجهود الأممية لتحقيق السلام فى اليمن. وتطرق وزير الخارجية اليمنى - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية- إلى التصعيد العسكرى لمليشيا "الحوثي" واستمرار عدوانها على المدن اليمنية وسلوكياتها المخلة بأمن الملاحة فى البحر الأحمر واستهدافها المنشآت المدنية والاقتصادية فى دول الجوار. من جانبه، أكد المبعوث الأممى مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام فى اليمن.. مشيرا إلى أن الحل السياسى القائم على الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة هو الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يتطلع له كل اليمنيين.

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