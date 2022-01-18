تثبيت gta san andreas apk+data بحجم صغير GTA San Andreas للأندرويد

تثبيت gta san andreas apk+data بحجم صغير متناسب مع كافة هواتف أند رويد . حيث يتم البحث بشكل مستمر عن طريقة تثبيت لعبة gta 5 للاندرويد وذلك عبر موقع موثوق به . كما أنه يتم تثبيت GTA IV: San Andreas النسخة الجديدة من خلال متاجر متوافقة مع الشركة المنتجة . كذلك بجانب أنه يمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas من خلال الموقع الشهير ميديا فاير . ومن المعروف عن النسخة الأخيرة Grand Theft Auto سان أندرياس تعددت بها المزايا الجديدة . المضافة لها أكثر من المعتاد عليه سابقاً في أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 . كما أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تتمتع بمساحة كبيرة في الأرض التي تدور عليها المغامرات . وجميع المركبات المضافة لها والطائرات والأسلحة التي تجعل تجربة اللعب في لعبة GTA V أكثر متعة مما سبق . حيث تم تطوير كافة محتويات اللعبة بشكل أروع مما سبق .

تثبيت gta san andreas apk+data ومتطلبات تشغيل اللعبة علي الكمبيوتر

قبل أن نتعرف علي طريقة تثبيت GTA IV: San Andreas علي الهواتف نتعرف علي المتطلبات الخاصة . بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي أجهزة الكمبيوتر كالتالي :-

يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الكمبيوتر بتوفير معالج بتقنية 1GHZ Pentium .

كما يجب توفير جرافيك عالي خاص بكارت الشاشة 64GB Directx9 compatible Geforce3 .

كذلك تتطلب Grand Theft Auto سان أندرياس حجم رامات الكمبيوتر تكون MB RAM 256 .

سان أندرياس حجم رامات الكمبيوتر تكون MB RAM 256 . تتطلب grand theft auto v5 رامات فيديو بحجم مقداره MB 128 .

رامات فيديو بحجم مقداره MB 128 . كما أن نظام التشغيل في أجهزة الكمبيوتر يجب أن تكون WINDOWS 10 أو أعلي .

أقل تقنية يجب أن تكون متوفرة لتثبيت سان أندرياس هي DIRECT X إصدار رقم 9 .

المساحة التي يجب أن تتوفر في مساحة التخزين الداخلية لا تقل عن مساحة GB .

حيث أن Grand Theft Auto: San Andreas حجمها الإجمالي 4.7GB علي الكمبيوتر .

متطلبات النظام علي أجهزة الكمبيوتر لتثبيت GTA San Andreas

تختلف متطلبات تثبيت gta san andreas apk+data عن المتطلبات الخاصة بنظام التشغيل للكمبيوتر . حيث أن متطلبات النظام لتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس هي كالتالي :-

متطلبات النظام في لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس يكون المعالج ANTIL Pentium 4 1.8GHZ . كما يجب توفير معالج بتقنية AMD +Athlon 1800 لكي ما يتم تشغيل لعبة GTA V . كذلك بجانب ضرورة توفير كارت شاشة بتقنية AMD RADEON 9500 PRO . بجانب تلك المتطلبات في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم توفير رامات بحجم MB 384 . أما عن رام الفيديو يجب أن يكون MB 128 لتحمل تشغيل جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس .

متطلبات GTA IV: San Andreas لتثبيت اللعبة علي أجهزة الهواتف أند رويد

لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تحتاج مساحة فارغة بالهاتف 2GB .

سان أندرياس تحتاج مساحة فارغة بالهاتف 2GB . كما أنه يتم توفير مساحة الذاكرة العشوائية في هاتف أند رويد لا تقل عن 3GB .

كذلك من الضروري ليتم تثبيت grand theft auto v5 سان أندرياس تكون تقنية جوالك سناب دراجون 865 .

سان أندرياس تكون تقنية جوالك سناب دراجون 865 . يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس مع أجهزة الهواتف ذات نظام التشغيل أند رويد 11 .

بالنسبة لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي أيفون بمساحة داخلية فارغة بقدر 2GB .

علي أيفون بمساحة داخلية فارغة بقدر 2GB . لا يتم تشغيل GTA San Andreas علي أيفون ألا أن كان نظام التشغيل به بتقنية IOS 14 .

علي أيفون ألا أن كان نظام التشغيل به بتقنية IOS 14 . تختلف تلك المتطلبات مع نسخ اللعبة الأخري مثل Grand Theft Auto: Vice city و GTA Liberty City Stories . وذلك لأنهما يتطلبان نظام تشغيل مختلف وتقنية المعالج تختلف وذلك لأن هذه النسخ . حجمها أقل من نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

خطوات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد

أذأ ما كان هاتفك أند رويد يجب أن يكون لديك حساب علي جوجل بلاي . أما أن كان أيفون يكون لك حساب علي أبل ستور وبالنسبة لهواتف هواوي يجب أن يكون لديك حساب علي آب ستور . في بداية الأمر يتم تسجيل الدخول بحسابك علي المتجر المتوافق مع نوع الهاتف . كما من قائمة لعبة Grand Theft Auto يتم البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . في مربع البحث داخل المتجر يتم تسجيل Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك من الضروري تحديد سعر لعبة GTA V للاندرويد حسب المعلن لكل بلد . يتم تحديد طريقة دفع مناسبة لك لدفع قيمة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . الضغط علي مربع تثبيت gta san andreas apk+data أو تثبيت . GTA IV: San Andreas بدون ملف apk . تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . وأذأ ما كانت لديك رغبة في تثبيت GTA: Chinatown Wars أو أي نسخة أخري يمكنك ذلك عبر المتجر .

تثبيت gta san andreas apk+data التي تتم لأجهزة هواتف أند رويد أو أجهزة هواتف أيفون . تم التعرف عليها بجانب المتطلبات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي أجهزة الكمبيوتر .