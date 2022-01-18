نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان ببلاش مجانا عبر الأقمار بدون رسوم في كاس أمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى ، هو ما يريد معرفته والوصول إليه جميع محبي وعشاق المنتخبين ومتابعي الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي وبالأخص في الدولتين مصر والسودان، لذلك سنعمل من خلال هذه الصفحة على تقديم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ولعلها هي نفس القنوات المجانية الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022 مجانا عبر الأقمار. علماً أن مباراة مصر والسودان سيكون موعدها يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجانا ، يدخل المنتخب المصري تلك المباراة محققاً الفوز على غينيا بيساو في اللقاء الماضي بهدف لا غيره عن طريق الملك المصري محمد صلاح من اسيست عمرو السولية الرائع في وقت حاسم بعدما فشلت جميع المحاولات لتسجيل هدف التقدم والفوز على منتخب غينيا بيساو في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بكاس أمم إفريقيا.

كما يرغب المنتخب السوداني في لقاء الفراعنة إلى تحقيق الفوز من أجل تقديم مستوى جيد واكتساب النقاط لتعزيز موقفة من ترتيب المجموعة الرابعة، نظراً أن موقف المنتخب السوداني ضعيف للغاية، وننقل لكم أدناه تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة التي تذيع مباراة مصر والسودان اليوم مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان

نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتلك القنوات المجانية التي تذيع مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا هي التي تم الكشف والتوصل إليها حتى اللحظة، إلى حين التعرف على مجموعة قنوات أخرى تنقل مباريات أمم إفريقيا مجانا سنوافيكم بها.

تردد تردد قناة النبأ الليبية: النايل سات – التردد 11096 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

تردد قناة تيلي تشاد: النايل سات – التردد 12015 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

تردد قناة أرينا سبورت: التردد :11595 – معامل التصحيح : 6/5 – الاستقطاب عمودى – معدل الترميز : 27500

تردد قناة: يورو سبورت: القمر : الهوت بيرد – التشفير: 13 شرقا 11090 عمودي – معدل الترميز : 27500 3/4 إرديتو 2.

تردد قناة فوكس سبورت: النايل سات – التردد 12284 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل التصحيح 3\4

وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية هذا التقرير المفصل الذي قدمنا خلاله بعض المعلومات عن مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكاس أمم إفريقيا 2022 ، كما تعرفنا معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة.