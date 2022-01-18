نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شحن جواهر فري فاير 2022 بال ID بطريقة شرعية احصل على 6000 جوهرة يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط شحن جواهر فري فاير 2022 بال ID حيث أصبحت لعبة فري فاير من أشهر الألعاب الإلكترونية في وقتنا هذا، كما تتميز اللعبة بالعديد من المميزات المختلفة مقارنة بالألعاب الإلكترونية الموجودة على ساحة الألعاب، كما تتمتع بشهرة كبيرة، وتعد جواهر اللعبة هي الوسيلة التي تمنح اللاعبين القدرة على تخطي مراحل اللعبة بأمان، وسوف نعلم كيفية شحن جواهر فري فاير في هذا المقال.

رابط شحن جواهر فري فاير 2022 بال ID

يستطيع الكثير من لاعبي فريق فاير الحصول على جواهر اللعبة من خلال موقع فري فاير الرسمي والتي قد تصل إلى 1000 من الجواهر من خلال ال ID وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول إلكترونياً إلى موقع shop 2 game.

يقوم اللاعب بعد ذلك بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة باللعبة.

لابد أن يقوم الموقع بالدخول إلى الرمز الخاص باللاعب.

تدوين اسم البلد الذي يعيش فيها اللاعب.

يحق للاعب اختيار وسيلة الدفع الذي يرغب في استخدامها.

يقوم اللاعب باختيار العدد المطلوب شحنه من الجواهر.

موقع شحن جواهر فري فاير

يجب على اللاعبين الذين يرغبون في شحن جواهر فري فاير بدون رقم تليفون اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلكترونيا ً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشحن اللعبة( cazonix com).

تدوين اسم اللاعب والهوية الخاصة به داخل لعبة free fire.

يقوم اللاعب بتحديد نوعية الهاتف الخاص به سواء أندرويد أو آيفون.

سيتم فتح صفحة إلكترونية جديدة بشكل تلقائي، ومن ثم تحديد كل جوهرة.

عقب فتح صفحة جديدة، يجب الضغط على أيقونة الفتح.

هنالك العديد من الواجبات والمهمات.

تسجيل رقم الهاتف لمدة عشرون دقيقة، وعلى الفور سيتم الحصول على ستون ألف جوهرة.

أكواد شحن جواهر فري فاير 2022

يوجد الكثير من الأرقام التي يستطيع اللاعب استعمالها في لعبة فري فاير، وعلى الفور ستساعده على اجتياز الكثير من مستويات اللعبة كالتالي: