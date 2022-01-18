تمويل شخصي من كردتلي التمويلية 2022 في السعودية

تمويل شخصي من كردتلي ، منصة Saudi Cordtly المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. تحتوي المنصة على معظم القروض الشخصية من جميع البنوك السعودية ، بما في ذلك الرياض والراجحي وسامبا وغيرها الكثير. من جانبه قدم جان عشرات الأموال لتشمل مختلف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي تمويل كردتلي الشخصي للأفراد.

تمويل شخصي من كردتلي

أدخل “Cardtly Personal Finance” لتسجيل الدخول

ثم انقر فوق “تسجيل الآن” وأدخل رقم الهوية الشخصية الخاص بك

ثم اكتب تاريخ الميلاد

أدخل كلمة المرور

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ثم انقر فوق ابدأ الكلمة

هذه هي طريقتك في التسجيل.

كم يبلغ التمويل الشخصي الجديد

يمكن تحديد القروض الشخصية حسب الرغبات الفردية ، تتراوح بين 180 يومًا أو 6 أشهر تعادل 60 شهرًا أو ما يعادل 5 سنوات ، بقرض يصل إلى 3 ملايين ريال وبحد أدنى 50 ريال سعودي. نظرًا لأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وأنظمتها ، يمكن الحصول عليها دون تحويل الراتب.

رابط التسجيل على تمويل كردتلي

سجل دخولك إلى منصة كردتلي من داخل السعودية

من داخل السعودية نحصل على النتيجة الأولى بدون إعلانات

قم بالتمرير لأسفل الصفحة وعند الدخول سنرى مبلغ التمويل والمدة الزمنية لسداد أقساط التمويل الفردية

والمدة الزمنية لسداد أقساط التمويل الفردية الآن نختار منهم القرض الذي نريده “تمويل السيارات ، تمويل التعليم ، المقيمين ، المتقاعدين ، إلخ.”.

التعليم ، المقيمين ، المتقاعدين ، إلخ.”. بعد الاختيار ننتقل إلى الخيار التالي اختيار الجنسية أجنبي أو سعودي

ثم نقوم بتعيين أرباب العمل أو المدنيين أو العسكريين أو الخاصين أو العاملين لحسابهم الخاص أو شبه الحكوميين أو المتقاعدين

ثم حدد البنك الذي تريد التسجيل به ، إذا أردنا اختيار التمويل بدون تحويلات الرواتب ، انقر فوق المربع بدون تحويل الرواتب

انقر أيضًا على مربع التوافق مع الشريعة الإسلامية

ثم انقر فوق “تطبيق الآن”.

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