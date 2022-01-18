50 ألف ريال تمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة إمكان

تمويل بالتقسيط بدون كفيل غارم من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال بالتقسيط الميسر الشهري الذي يتراوح من 12 شهر حتى 24 شهر تقريباً ويحتاج التمويل الميسر النقدي توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي من عملاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة كذلك يحتاج التمويل توفير بعض الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر بالتقسيط بدون كفيل أو ضامن سعودي كذلك بلا تحويل للراتب بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل عبر شركة إمكان داخل أراضي المملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يرغبون الحصول على التمويل الميسر أو التمويل الإضافي ولكن هناك شروط وضوابط لابد من توفيرها من أجل الحصول على تمويل نقدي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي مع توفير جميع المزايا التمويلية المتعددة بشرط تطابق الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الميسر لدى شركة إمكان توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة ألاف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم غير عميل لمصرف الراجحي.

كذلك التمويل يطلب دخل ثابت شهري 2000 ريال إذا كان المتقدم عميل لمصرف الراجحي السعودي.

توفير تقرير سمة السعودي مع إيضاح عدم تعثر العميل المتقدم السعودي في هذا التقرير.

كذلك يجب فتح حساب بنكي عن طريق مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

يحتاج التمويل لدى شركة إمكان توفير فترة عمل للعامل في القطاع الخاص فقط لا غير تبدأ الفترة من ستة أشهر على الأقل.

مزايا الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل