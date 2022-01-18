موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية 2022 القبول العام والخاص الأهلية admission gov sd قريباً

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عمر شويل - جدة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2022 ، ما زلنا نتابع معكم جميع المتقدمين بطلبات قبول جامعات السودان الخاصة والأهلية أهم الأخبار عن إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2022 ، ونود أن نذكركم أن فترة التقديم بدأت الفترة الماضية ، وقد انتهت فترة تقديم طلبات الجامعات السودانية 2022 في يوم السبت المنقضي، وكانت وزارة التربية التعليم السودانية قد أوضحت منذ أيام قليلة أنه يتم الإعلان عن نتيجة شواغر التعليم العام والنفقة الخاصة وأبناء العاملين، والوافدين في جامعات السودان وذلك من خلال الشروط والضوابط وإلى أن تنتهي فترة التقديم سيتم الإعلان على الفور عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2022.

تحديث: سيتم الإعلان عن نتيجة قبول الجامعات السودانية 2022 ، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الصحفي بهدف الإعلان عن نتائج القبول العام الدور الأول للجامعات السودانية، وتم حصر عدد الطلاب المقبولين وأعلنته الوزارة والذي يٌدر بحوالي 123.770 طالب وطالبة تم قبولهم في القبول العام الدور الأول على مستوى البكالريوس والدبلوم التقني بالجامعات الحكومية والأهلية، وتجدون أدناه رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية، www.admission.gov.sd 2021.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2022

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2022 برقم الاستمارة ، بخلاف دليل نسب القبول في الجامعات السودانية الذي تم نشره وتوضيحه فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات قيمة رسوم استمارة التقديم في الجامعات السودانية 2022 للشهادة السودانية وغير السودانية من السودان والتي تم تقديرها بـ100 جنيه، وللشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان رسوم الاستمارة وقدرها 30 دولار أمريكي.

وتسود حالة من القلق والتوتر الشديد بين جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية وأولياء الأمور أيضاً بسبب تأخر إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على الإنترنت، وللأسف لم يتم الإفصاح حتى الآن عن متى سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021.

موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية 2022 admission gov sd

نترقب معكم إعلان النتيجة التي يُمكنكم الاستعلام عنها برقم الاستمارة أو رقم الجلوس من خلال رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع طلبة وطالبات خريجي الشهادة الثانوية العامة السودانية، ولكن كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت خلال بيان على لسان المتحدث الرسمي لديها، أن عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة قيد التنفيذ تمهيداً لإعلان نتيجة القبول في جامعات السودان 2022 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية علي النفقة الخاصة 2022 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية التقديم الخاص 2022 ، Www admission gov sd نتيجة القبول.