خطير جدا 4 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بـ أوميكرون وليست نزلة برد

زاد معدل الإصابة بنزلات البرد في الطقس البارد والشتاء ، لكن ظهور عدوى فيروس كورونا الجديد Omicron في مصر أثار مخاوف ، خاصة وأن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد ، فكيف يمكنك معرفة الفرق وماذا عنها ؟ وبحسب تصريح لمصراوي للدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، فإن كيف يمكن للعلامات والأعراض الشائعة لنزلات البرد أن تميز الزكام عن طافرة كورونا الجديدة أو أعراض الميكرون والإنفلونزا تشمل ارتفاع درجة الحرارة، الام في العضلات، حمى برد وتعرق، صداع، سعال جاف ومستمر، ضيق في التنفس، إرهاق وضعف، انسداد أو سيلان الأنف، التهاب الحلق، التهاب العينين، القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال أكثر من البالغين).

أعراض اوميكرون

وهناك 4 أعراض مميزة لأوميكرون تختلف عن أعراض نزلة البرد، وهم:

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

التعرق الليلي.

من الأفضل تنظيم أي تجمعات في مكان مفتوح وجيد التهوية ، حيث يمكن للفيروس التاجي المسبب لـ Covid-19 أن ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة ، خاصة في البيئات سيئة التهوية ، مما يقلل من الحضور والوقت مع توفير مسافة آمنة للجميع والتطهير والتطهير أدوات التعقيم والتباعد الاجتماعي في المصاعد والسلالم والطرق نظف وعقم بانتظام الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يجب على مرضى الربو على وجه الخصوص تناول الأدوية بانتظام ، وحمل البخاخات الطويلة معهم عند الخروج في الشارع ، كما يجب على مرضى حساسية الأنف تناول الأدوية.

الوقاية من اوميكرون

الابتعاد عن التبغ بكافة أشكاله. يزيد تدخين الفينول النيكوتين من درجة حرارة الجلد ، خاصة إذا كنت تشرب الكحول ، لأن منتجات التبغ تقلل الدورة الدموية في الجلد وتؤخر محاولات تسخين الجلد. تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة ، لأنها تمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحارب التلوث والجذور الحرة ، والألياف التي تعزز المناعة وتقلل من الحساسية ، والفيتامينات المعززة للمناعة مثل فيتامين أ وفيتامين د.