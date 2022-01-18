أخبار اليمن : عالميا: 5 ملايين و561 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 5 ملايين و561 ألف حالة وفاة بكوروناحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 5 ملايين و561 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019م.

وبحسب لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 330 مليوناً و592 ألف و886 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و561 ألف و 904 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند ثم البرازيل ثالثاً.