أبو الغيط: الإرهاب لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد خلاله إدانته للهجمات الجبانة التى تعرضت لها منشآت مدنية فى مطار أبو ظبى، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.





وأعرب أبوالغيط، خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية للإمارات فى مواجهة قوى الإرهاب والتخريب، مؤكدا ثقته فى قدرة دولة الإمارات على التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التى تُعزز أمنها، وتردع أى محاولة للنيل منه. ​ونقل مصدر مسؤول عن أبوالغيط قوله، إن الإرهاب الذى ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات، وما حققته من استقرار وازدهار نفخر به جميعا.

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