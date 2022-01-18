مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومى الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.