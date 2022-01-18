بسبب كورونا.. الصين تعلق 8 رحلات جوية قادمة من أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تنظيم الطيران الصينية، اليوم الثلاثاء، تعليق ثمانى رحلات جوية جديدة قادمة من الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالى عدد الرحلات التى تم إلغاؤها هذا العام إلى 84 رحلة.





وأمرت إدارة الطيران المدنى بالصين شركة "يونايتد إيرلاينز" بتعليق 4 رحلات من سان فرانسيسكو إلى شنجهاى بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أمرت شركة "دلتا إيرلاينز" بإلغاء رحلتين من سياتل إلى شنجهاى اعتبارا من 31 يناير.

وقالت هيئة تنظيم الطيران إنه سيتم إلغاء رحلتين تابعتين لشركة "أمريكان إيرلاينز" من دالاس إلى شنجهاى اعتبارا من 21 فبراير بسبب الإصابات بكوفيد-19.

وكانت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 171 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن اللجنة القول فى تقريرها اليومى إن 127 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 44 المتبقية وافدة من الخارج.