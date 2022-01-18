نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل نتائج القبول العام بالجامعات السودانية الحكومية والخاصة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة السودانية. عن نتائج القبول فى الجامعات السودانية 2022 وذلك بعد فتح التطبيق الالكتروني لمؤسسات التعليم العالي عبر موقع الادارة العامة للقبول والتقييم والتوثيق. لتسجيل الرغبات وفق دليل القبول فى الجامعات السودانية.وقد أعلنت وزارة التعليم السودانية انة من المحدد أن يتم الإعلان عن النتائج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 . وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وذلك من خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده من اجل الاعلان عن النتائج بشكل رسمي.

نتائج القبول فى الجامعات السودانية 2022

يستمر الطلاب في البحث عن نتائج القبول في الجامعات السودانية 2022 للجامعات الحكومية والخاصة. حيث يبحث الطلاب والطالبات عن نتائج القبول ومعرفة الحد الادنى للكليات والجامعات الحكومية والخاصة. وتزداد عملية البحث عبر مواقع الانترنت وجوجل من أجل معرفة النتائج.وقد اعلن الاستاذ اسامة محمد العوض مدير الاعلام والعلاقات العامة. فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفى لاعلان نتائج القبول في الجامعات السودانية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية

يرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائج القبول بالجامعات السودانية.

الدخول الى موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية.

ثم الدخول الى موقع عرض نتائج القبول.

بعد ذلك اختيار نتائج القبول العام.

إدخال البيانات المطلوبة من رقم الاستمارة وكافة البيانات المطلوبة منك.

ثم الضغط على ارسال.

سوف يتم عرض نتائج الترشيح أمامك.

نتائج القبول فى الجامعات السودانية الحكومية والخاصة 2022

وقد تم الاعلان عن نتائج القبول فى الجامعات السودانية صباح اليوم وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا داخل قاعة المؤتمرات بالوزارة. وسوف يكون هناك أكثر من كلية يمكن الالتحاق بها وتجهيز جميع المستندات المطلوبة.ومن الجدير بالذكر انه يوجد الكثير من الطلاب الذين لم يستطيعوا التقديم او الالتحاق على كليات قمة وذلك بسبب النسبة التي تحددها كل كلية. حيث تحدد كل كلية عدد معين للقبول في الكلية. ويمكن للطلاب التقديم فى الجامعات الخاصة. حيث يجب أن يسارع الطالب في حجز مقعد شاغر له. يمكنكم التقديم من خلال موقع دليل القبول الذي يتبع الإدارة العامة لعمليات القبول.