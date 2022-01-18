نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في صندوق الزكاة الإمارات الخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدر الصندوق ميزانية متنامية لتوجيهها لفئة المحتاجين للأموال بهدف مساعدتهم على العيش الكريم ضمن برامج تتبناها لصرف الدعم المالي على شكل مقطوعات او دائمة للفئات المستحقة بما في ذلك الأرامل ،مطلقات، العاطلين عن العمل، تابع القراءة سنخبرك عن طريقة حجز موعد ورابط موقع الصندوق.

صندوق الزكاة في سطور

لدى هيئة صندوق الزكاة الإماراتي استراتيجية متقنة لخدمة المستحقين من المساكين والفقراء والأشخاص أصحاب الحاجة خاصة خلال ظروف النكبات كالحريق وذلك من خلال صرف الدعم المالي اللازم لكل شريحة. وانطلاقا من مبادرات الدعم تلك من الهيئة المذكورة يتم تحقيق مبدأ التكافل لخلق التنمية في إطار دورها الذي يتطلع دائماً لخدمة الفرد والمجتمع، وكجزء من رغبة صندوق الزكاة بمشاركة نتائج مهماته المتمثلة في صرف المدفوعات إلى المجتمع خلال عام 2021 فقد كشف عن مبلغ 197 مليون درهم ذهبت للمستفيدين ضمن 18 برنامج زكوي.

ويعتبر الصندوق zakatfund gov ae هيئة مستقلة مخولة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتطوير خدماتها والانفتاح على العمل الخيري وبالتالي النهوض بدور ريادي في تفعيل يد السخاء من خلال قبول طلبات صرف الزكاة، في 15 نوفمبر 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة.

ننشر طريقة حجز موعد في صندوق الزكاة في دولة الإمارات

الدخول إلى موقع صندوق الزكاة واختيار “طلب الزكاة حجز موعد”

يشترط التسجيل المسبق على الموقع لإنشاء هوية رقمية بغرض الاستفادة من الخدمات.

سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور في الموقع الإلكتروني للصندوق.

اتبع تعليمات عملية الحجز بعد الضغط على طلب موعد لصندوق الزكاة في دولة لإمارات.

كما يتاح خدمة استفسار عن موعد من خلال رقم الهوية او رقم الهاتف ثم الضغط إرسال.

صندوق الزكاة توفر مجموعة من المشاريع وبرامج دفع الزكاة التي تستهدف الأفراد، وتهدف لرفع مستوى المعيشة لديهم، تضع هيئة صندوق الزكاة شروط ومستندات تختلف لكل صنف يمكنكم الاطلاع عليها أدناه حيث على مقدم الطلب توفيرها بغرض الحصول على المصروفات المالية التي يستحقها، وفي المقابل سيكون التسجيل في صندوق الزكاة إلكترونياً أمر لا بد منه قبل التقديم لأحد المشاريع التالية لصندوق الزكاة مثل