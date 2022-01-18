نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر .. إعلان نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم المواضيع في الفترة الأخيرة بالسودان، هو نتيجة القبول في الجامعات السودانية وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتقدم الطلاب للجامعات من خلال موقع إلكتروني، حيث في الساعات القليلة زادت نسبة البحث عن روابط نتيجة القبول في الجامعات السودانية، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم في السودان أن النتيجة سيتم إعلانها اليوم الثلاثاء 18-1-2022، والجدير بالذكر أن عملية التقديم استمرت خمسة عشر يوماً وبعد الانتهاء من التقديم قامت الوزارة بمراجعة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب لعملية التسجيل في الجامعات، كما أوضحت الوزارة أنه يجب الموافقة على الشروط التي وضعتها للالتحاق بالكليات، ولذلك سوف ننقل لكم رابط نتيجة قبول الطلاب في الجامعات السودانية 2022.

نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نتيجة القبول في الجامعات السودانية، وهو اليوم الثلاثاء 18 من يناير للعام الجديد، وتم الإعلان عنها في الساعة الثانية ظهر اليوم، وهذا من خلال مؤتمر صحفي والذي تم انعقاده للإعلان عن النتائج بصورة رسمية، والجدير بالذكر أن عملية التقديم تم فتحها من نصف شهر ديسمبر 2021 والذي دام لمدة أسبوعين وتمت العملية بصورة إلكترونية للتسهيل على الطلاب عملية التقديم دون الحاجة للنزول من المنزل والاختلاط.

شروط للدخول على رابط نتيجة القبول في الجامعات السودانية

كي يستطيع الطلاب الحصول على نتائج القبول في الجامعات السودانية يجب أن يقوموا بإتباع عدة خطوات لتسهيل معرفة النتيجة دون وجود أي أخطاء وهي كالتالي:-

يجب الدخول على موقع وزارة التعليم العالي في السودان والبحث العلمي أضغط هنـــــــــــــا

كما يمكنكم الدخول على موقع نتائج القبول.

ويجب اختيار نتائج القبول العام.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك ورقم الاستمارة وكل البيانات.

قم بالضغط على زر الإرسال.

تظهر نتائج الترشيح أمامك.

كما أن التقديم لكليات القمة تشغل عقول الطلاب المقدمين للدخول على الجامعة، ولذلك تم تحديد فترة للتقديم على الجامعات في السودان الحكومية والأهلية وكيفية التسجيل إلكترونياً، لذلك يمكنكم معرفة النتائج اليوم من خلال موقعنا فقط قم بالدخول على موقع الوزارة السودانية واتبع الخطوات لتعرف نتيجة قبولك في أي جامعة.