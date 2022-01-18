انت الان تتابع تفاصيل خبر تواصل إرتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تواصل إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية في تطور جديد تشهده أعداد الإصابات، واليوم بعد أن إقترب العدد من 6 ألاف حالة، تسجل رقما قياسيا جديدا ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا covid-19 في السعودية منذ أكثر من عامين.

أعداد الإصابات المعلنة في السعودية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

أصدرت وزارة الصحة بيان إصابات كورونا اليوم في المملكة العربية السعودية، ليسجل عدد إصابات 5873 حالة إصابة، ثبت إيجابية العينة التي أجريت عليهم وفقا للتحاليل والفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، ليشهد إرتفاعا جديد بعد أن إنخفضت الأعداد قليلا خلال اليومين السابقين، وبذلك تصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية جائحة كورونا إلى 626808 حالة إصابة.

أعداد الوفيات المعلنة في السعودية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

قامت وزارة الصحة بإعلان بيان عن أعداد الوفيات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 والتي سجلت عدد 2 حالة وفاة بنفس المعدل اليومي تقريبا، وهو ما يبشر بثبات معدل الوفيات طبقا لأعداد الإصابة المرتفع فهي نسبة لا تذكر، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في السعودية منذ بداية جائحة كورونا في 2019 إلى 8910 حالة وفاة.

أعداد المتعافين من فيروس كورونا في السعودية اليوم 18 يناير 2022

واصلت أعداد المتعافين طبقا لبيان وزارة الصحة السعودية إلى 4535 حالة متعافي في إرتفاع جديد لأعداد المتعافين، الذين تم السماح لهم بالخروج من المستشفيات بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أثبتت سلامتهم وتعافيهم من إصابات كورونا، ليصل بذلك إجمالي أعداد المتعافين منذ بداية جائحة كورونا إلى 573831 حالة متعافي.