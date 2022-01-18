التحالف يعلن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى محافظة مأرب خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 9 آليات للميليشيات وقتل 80 عنصرا.





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