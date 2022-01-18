اليابان: لا يمكن تجاهل سرعة تطور تكنولوجيا الصواريخ بكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى، اليوم الثلاثاء، إن التقدم السريع الذى حققته كوريا الشمالية فى مجال التكنولوجيا النووية والصاروخية لا يمكن تجاهله من أجل أمن اليابان والمنطقة.





وأضاف كيشى فى تصريح نقلته صحيفة "جابان توداى" اليابانية، أن "عمليات الإطلاق الأربعة لكوريا الشمالية فى الأسبوعين الماضيين هى معدل عال للغاية لعمليات الإطلاق". وتابع: "إن بيونج يانج أعربت مرارًا عن أنها تختبر الصواريخ وفقًا لخطة تطوير أسلحة مدتها خمس سنوات أعلنت عنها يناير 2021". وأردف وزير الدفاع اليابانى أنه "من الواضح أن كوريا الشمالية تعمل بسرعة وثبات على تحسين التكنولوجيا ذات الصلة والقدرات العملياتية". وأشار إلى تحسين كوريا الشمالية قدراتها فى السرية والسرعة فى عمليات الإطلاق، مما سيجعل من الصعب رصد علامات الإطلاق، فضلاً عن تحسين قدرتها على تنفيذ أشكال متنوعة من عمليات الإطلاق والهجمات المفاجئة. ولفت وزير الدفاع اليابانى إلى أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واليابان تدينها بشدة.

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