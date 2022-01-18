بسبب الأحوال الجوية.. سوريا تغلق جميع الموانئ البحرية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "سانا" السورية، سيتم إغلاق كل الموانئ البحرية فى المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحرى اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر. وبحسب الوكالة، فأن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من ازدياد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض مستوى الرؤية.

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