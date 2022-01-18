تقرير: مسلح المعبد اليهودى فى تكساس كان معروفا للمخابرات البريطانية

جدة - نرمين السيد - كشفت تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، اليوم الثلاثاء، عن أن المسلح الذى احتجز 4 رهائن فى معبد يهودى بمنطقة دالاس الأمريكية فى ولاية تكساس، ولقى حتفه، كان معروفا لدى المخابرات البريطانية "إم.آى 5".





وقالت الشبكة البريطانية، إن المسلح جرى تقييمه بأنه لم يعد يمثل تهديدًا عندما سافر للولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وكتب فرانك جاردنر، المراسل الأمنى لهيئة الإذاعة البريطانية، فى تغريدة عبر "تويتر"، أن "مالك فيصل أكرم، محتجز رهائن معبد تكساس، كان معروفًا لجهاز إم.آى 5، وجرى التحقيق معه فى 2020، وجرى تقييمه بأنه لم يعد يمثل خطرًا فى الوقت الذى سافر فيه للولايات المتحدة مطلع العام الجديد".

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