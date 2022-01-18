برى يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع العامة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة فى العاصمة بيروت. وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة الداخلية وخصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والملفات التى تتولاها الوزراة.

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